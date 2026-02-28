Iran, Piantedosi dispone un rafforzamento della sicurezza per gli obiettivi sensibili di Usa e Israele

(Adnkronos) – Rafforzata in Italia la sicurezza sugli obiettivi sensibili americani e israeliani. A quanto apprende l’Adnkronos oggi, sabato 28 febbraio, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a seguito di un confronto con il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha fatto diramare una disposizione urgente per sensibilizzare e rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza a protezione sugli obiettivi ritenuti di prioritaria sensibilità, in particolare statunitensi e israeliani, come ad esempio le sedi diplomatiche e consolari, le strutture religiose e i centri culturali. L’alert del Viminale, tra l’altro, riguarda anche le strutture operative di pronto intervento sul territorio. (di Silvia Mancinelli)

