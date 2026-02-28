spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
spot_img

Inter-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 28 febbraio, i nerazzurri sfidano il Genoa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dall’eliminazione in Champions League per mano del Bodo/Glimt, che si è imposto al ritorno dei playoff 2-1 dopo aver vinto anche l’andata, mentre nell’ultimo turno di Serie A aveva battuto il Lecce 2-0 al Via del Mare. Il Genoa di De Rossi invece ha superato il Torino con un netto 3-0 al Ferraris. 

 

La sfida tra Inter e Genoa è in programma oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu 

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi, Ekuban; Colombo. All. De Rossi 

 

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie