Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu

(Adnkronos) –

L’Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il Bodo/Glimt, batte 2-0 il Genoa, infila l’ottava vittoria di fila in Serie A, ed è sempre più prima in vetta al campionato. Al ‘Meazza’ decidono un gran gol di Dimarco al 31′ e un rigore di Calhanoglu al 70′. I nerazzurri salgono a quota 67 in classifica, ben 13 in più del Milan, impegnato domani a Cremona, e che sfiderà tra otto giorni nel derby. I rossoblù invece restano fermi al 14° posto insieme al Torino con 27 punti.

Sin dai primi minuti è chiaro lo sviluppo del gioco con l’Inter che fa la partita con il possesso palla, il Genoa difende tutto sotto la linea della palla cercando di ripartire velocemente. Al 7′ dagli sviluppi di un angolo calciato da Dimarco, colpo di testa di De Vrij parato da Bijlow. Al 9′ giallo a Malinovskyi. Al 13′ ancora i nerazzurri che ci provano da corner, stavolta è Akanji a colpire di testa mandando alto. Al 17′ padroni di casa vicini al vantaggio, palla recuperata sulla trequarti che arriva a Bonny che controlla e calcia al volo, gran parata di Bijlow.

Al 20′ potenziale opportunità per gli ospiti con Martin che entra in area da sinistra, cross in mezzo ma non c’è nessuno. Poco dopo viene ammonito Mkhitaryan. Al 27′ proprio l’armeno va ad un passo dal gol con un gran tiro da fuori area che colpisce la traversa. Al 31′ arriva il vantaggio nerazzurro con uno strepitoso gol di Dimarco. Mkhitaryan pennella un pallone per l’inserimento dell’ex Verona che calcia al volo tiene la palla rasoterra e infila Bijlow sul secondo palo.

De Rossi riparte nella ripresa con Amorim al posto dell’ammonito Malinovskyi. Al 6′ tentativo da parte di Carlos Augusto che in proiezione offensiva da sinistra lascia partire un cross basso sul primo palo, nessun attaccante dell’Inter riesce ad arrivarci. Al 12′ ci prova Vitinha con un tiro dal limite dell’area, deviato in angolo. Al quarto d’ora doppio cambio per Chivu: fuori Thuram e Mkhitaryan, dentro Calhanoglu e Esposito. In contemporanea per gli ospiti esce Vitinha ed entra Ekuban.

Al 18′ chance per il Genoa, cross dalla sinistra, Ekuban salta ma non colpisce la palla a rimorchio arriva Ellertsson che invece impatta di testa ma manda oltre la traversa. Al 21′ giallo proprio per il neo entrato Calhanoglu per un fallo su Ekuban, mentre De Rossi si gioca le carte Messias e Ekhator, escono Colombo e Baldanzi, Chivu invece toglie de Vrij e mette Bisseck. Al 25′ arriva il raddoppio dei padroni di casa, grazie a un rigore concesso per un tocco di mano di Amorim su cross di Luis Henrique. Dagli 11 metri Calhanoglu non sbaglia.

Al 31′ finiscono i cambi dell’Inter, ci sono Diouf e Frattesi, fuori Bonny e Zielinski. Al 37′ Ekhator va via sul centro destra, entra in area, calcia in diagonale, Akanji devia pericolosamente verso Sommer che ha un buon riflesso ed evita l’autogol. Al 40′ l’ultima sostituzione della partita con Sabelli al posto di Martin. Gli ultimi minuti del match scorrono senza altre occasioni con i padroni di casa che gestiscono il doppio vantaggio fino al triplice fischio di Fabbri.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)