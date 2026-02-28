spot_img
domenica 1 Marzo 2026
Elettra Lamborghini a caccia di punti per FantaSanremo: “Qua non vinco un tubo”

(Adnkronos) –
Elettra Lamborghini ‘sbanca’ al FantaSanremo. “Carlo ascolta, dobbiamo parlare di una cosa..”, ha esordito la cantante dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026 in gara con il brano ‘Voilà’ rivolgendosi al conduttore.  

“Dammi il cinque intanto, io ho capito che qua non vinco un tubo. Sai che c’è la gara bilaterale, no?”, ha scherzato facendo riferimento al fantasy game parallelo al Festival.  

Poi, l’abbraccio strategico: “Ho bisogno di abbracciare Laura. Qualcosa dovrò pur vincere…”, ha detto. Un gesto tutt’altro che casuale: per la serata finale il Fantasanremo assegna punti bonus per gli abbracci ai co-conduttori, il ‘5’ ai conduttori.  

Quindi, dopo aver fatto il pieno di punti, Elettra Lamborghini ha ringraziato e ha salutato il palco, consapevole – a suo dire – di non tornare per la top 5: “Non credo ci rivedremo più, grazie mille mi sono divertita come una pazza. Ciao vi amo”.  

