sabato 28 Febbraio 2026
Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran

(Adnkronos) – Guido Crosetto bloccato a Dubai. Il ministro della Difesa, che si trova da venerdì negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali – era andato a riprendere la famiglia per poi ripartire alla volta dell’Italia -, sarebbe dovuto tornare oggi in aereo ma il suo volo di linea è stato cancellato a causa della chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all’attacco di Isarele e Usa all’Iran.  

La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano, è stata confermata all’Adnkronos da fonti qualificate. 

