venerdì 27 Febbraio 2026
Ue-Mercosur, von der Leyen: “Applichiamo accordo in via provvisoria”

(Adnkronos) – Dopo che Uruguay e Argentina hanno ratificato l’accordo commerciale tra l’Ue e il Mercosur, e dopo “intense” consultazioni con gli Stati membri e con gli eurodeputati “nelle ultime settimane”, la Commissione Europea procederà “ora con l’applicazione in via provvisoria” dell’intesa. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen, a Bruxelles.  

“L’applicazione provvisoria – continua – è per natura provvisoria. In linea con i trattati, l’accordo potrà essere completato solo una volta che il Parlamento Europeo avrà dato il suo assenso”, cosa per la quale si continuerà a lavorare con l’Aula. Von der Leyen sottolinea che il Consiglio Europeo ha già dato il via libera all’applicazione provvisoria, una volta ottenuta la ratifica da uno dei Paesi del Mercosur.  

E’ un accordo, sottolinea von der Leyen, che “crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità. Taglia dazi doganali per miliardi. Permette alle nostre piccole e medie imprese di accedere a mercati e ad una dimensione tale che prima potevano solo sognare. Offre inoltre all’Europa un vantaggio strategico da pioniera, in un mondo caratterizzato da una forte concorrenza e da orizzonti ristretti”, conclude. 

