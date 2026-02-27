spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
Tram deragliato a Milano, Sala: “Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi”

(Adnkronos) – “Una tragedia: due morti, uno era un passante, l’altro era a bordo del tram”. Queste le prime parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul luogo in cui questo pomeriggio alle 16 un tram della linea 9 è deragliato. 

“Non appare una questione tecnica del tram, ma molto legata al conducente”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se il deragliamento del tram possa essere stato causato da un guasto ai sistemi di sicurezza. “È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno le indagini”, ha premesso Sala, spiegando poi che “il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un’ora, quindi non era in straordinario. La cosa un po’ particolare è che ha saltato una fermata”, che si trova proprio pochi metri prima del punto in cui il tram è deragliato. Il fatto che il conducente abbia saltato la fermata “aggiunge un elemento di più a quello che è successo. Però ci saranno le indagini, è inutile che mi metta io a fare ipotesi”.  

A chi gli chiedeva se l’incidente possa essere stato causato da un malore del conducente, ora ricoverato in ospedale in condizioni non critiche, il sindaco ha risposto: “Io non posso ipotizzarlo ma è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare, ma non posso dirlo io. Arrivava in maniera normale in termini di velocità”. 

Il tram 9 ha preso la curva a sinistra, girando verso via Lazaretto “perché lo scambio era orientato verso sinistra e il guidatore doveva orientarlo per andare dritto. Perché non l’ha fatto?”, si chiede sospendendo la risposta Sala. Ora “il conducente è in ospedale, verrà sentito, se non è già stato sentito” ed è “in buone condizioni”, riferisce il primo cittadino, escludendo che sui binari ci fossero lavori: “Da quello che ci risulta assolutamente no. Ci sono molti video, la dinamica è abbastanza chiara. Il tram arrivava in velocità. La cosa strana è che salta la fermata prima”. 

