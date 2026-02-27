spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
spot_img

Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l’anticipo della 27esima giornata di campionato. Oggi, venerdì 27 febbraio, al Tardini si affrontano Parma e Cagliari in una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Milan, mentre i sardi hanno pareggiato contro la Lazio nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Parma-Cagliari, in campo alle 20:45:  

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta 

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane 

La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie