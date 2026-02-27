Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta il bacio (ma non si vede in tv)

(Adnkronos) –

Bacio sulle labbra… ma non si vede. Il duetto tra Gaia e Levante al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘I maschi’ di Gianni Nannini si è concluso proprio con un bacio sulle labbra. In tv, però, il bacio è quasi ‘sparito’, complice l’inquadratura scelta dalla regia.

Le due artiste hanno costruito un’esibizione carica di complicità e sensualità. Inizialmente distanti sul palco dell’Ariston, nel corso della performance si sono avvicinate tra sguardi ammiccanti, movimenti sensuali e una coreografia che non è passata inosservata.

Nel gran finale, tra gli applausi del pubblico, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio sulle labbra per suggellare il duetto. Proprio in quell’istante, però, la regia ha cambiato inquadratura e il momento non è andato in diretta integralmente. Un dettaglio, tuttavia, che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. E su X, a valanga, sono arrivati i post che hanno stigmatizzato la decisione di ‘censurare’ la scena.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)