venerdì 27 Febbraio 2026
Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata: tutti i voti e i giudizi dei big

(Adnkronos) – Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la notte magica dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco del Teatro Ariston, gli artisti in gara hanno riletto grandi successi della musica italiana e internazionale, affiancati da ospiti d’eccezione. Chi ha creato un’alchimia perfetta e chi è stato tradito dall’emozione? Quali sono stati gli omaggi più riusciti e i mash-up più audaci? Senza ulteriori indugi, ecco i nostri giudizi e i voti per tutte le esibizioni della serata cover di Sanremo 2026. 

Divertente e a suo agio Elettra in versione “quarta Ketchup”, ma l’operazione nostalgia non è perfettamente riuscita, frenata anche da una coreografia eseguita perennemente in ritardo.  

Un’investitura in piena regola. Fabrizio Moro, in una versione “fratello maggiore” tanto generosa, guida Eddie Brock in un’interpretazione di grande sintonia. L’emozione, genuina, arriva a destinazione.  

Nonostante i violini e il rap di Mecna, l’interpretazione non decolla. La voce inconfondibile di Carmen Consoli incombe sulla performance, lasciando poco spazio a una rilettura. 

 

spettacoli

