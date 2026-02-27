Sanremo 2026, Las Ketchup chi sono: la cover con Elettra Lamborghini

(Adnkronos) –
Las Ketchup saranno protagoniste della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston saliranno per un duetto di puro spettacolo con Elettra Lamborghini sull’intramontabile brano ‘Aserejé’.
Il brano, diventato un vero fenomeno mondiale nei primi anni 2000, tornerà a conquistare il pubblico del Teatro Ariston durante la quarta serata della kermesse canora.
Aserejé è il tormentone nostalgico per eccellenza. Uscito nel 2002, aveva rivoluzionato il concetto di hit estiva, con un ritornello facile da cantare e una coreografia immediata, rimasta ancora oggi impressa e che anche le nuove generazioni replicano. Il testo del brano riprende in modo giocoso la fonetica della prima strofa di Rapper’s Delight degli Sugarhill Gang, creando un mix di ritmo e nonsense che ha segnato la cultura pop dell’epoca.
Las Ketchup sono tre sorelle: Lola, Pilar e Lucía Muñoz, provengono da Córdoba, Andalusia, dove la musica ha sempre fatto parte della vita familiare. Figlie del celebre chitarrista Juan Muñoz, soprannominato El Tomate, hanno scelto un nome che giocasse sul legame con il padre: ecco come è nato il nome Las Ketchup.
Il loro album d’esordio, Hijas del Tomate, ha venduto milioni di copie in pochi mesi e ha consacrato il gruppo come simbolo della musica pop spagnola. Le sorelle hanno partecipato all’Eurovision Song Contest 2006 con Un Blodymary.
L’incontro con Elettra Lamborghini rappresenta una sorta di passaggio di testimone tra generazioni: un duetto che mescola nostalgia e ritmo moderno, pronto a far scatenare il pubblico e a riportare Aserejé sotto i riflettori.
Mira lo que se avecina
Alla vuelta de la esquina
Viene Diego rumbeando
Con la luna en las pupilas
Y en su traje agua marina
Van restos de contrabando
Y donde más no cabe un alma
Allí se mete a darse caña
Poseído por el ritmo ragatanga
Y el DJ che lo conosce
Toca el himno de las doce
Para Diego la cancion más deseada
Y la baila, y la goza y la canta
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
No es cosa de brujería
Que lo encuentre ‘tos los días
Por donde voy caminando
Diego tiene chulería
Y ese point de alegría
Rastafari afrogitano
Y donde más no cabe un alma
Allí se mete a darse caña
Poseído por el ritmo ragatanga
Y el DJ che lo conosce
Toca el himno de las doce
Para Diego la cancion más deseada
Y la baila, y la goza y la canta
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
A nanana, nanana, nanana, na
A nanana, nanana, na
A nanana, nanana, nanana, na
A nananayayayao
A nanana, nanana,
nanana, na A nanana,
nanana, na A nanana, nanana, nanana, na
A nananayayayao
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi.
