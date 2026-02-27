spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, doppia Laura Pausini sul palco: l’imitazione di Vincenzo De Lucia

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Intervista doppia tra Laura Pausini e… ‘Laura Pausini’. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sul palco dell’Ariston è tornato Vincenzo De Lucia, l’imitatore che in queste serate ha vestito i panni della co-conduttrice.  

Ne è nato un siparietto esilarante: un’intervista doppia diretta da Carlo Conti, che ha finto di non riuscire a distinguere l’originale dall’imitazione. “Due Laura, devo capire qual è quella giusta”, ha scherzato Carlo Conti dando il via a una serie di domande trabocchetto. “Quanti grammy hai vinto?”, ha chiesto Conti. Domanda a cui la vera Laura Pausini non ha saputo rispondere: “Non mi ricordo”, mettendo ancora più in difficoltà Conti.  

“Chi sono io? Sono una ragazza semplice, ho vinto solo 5 grammy, 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 1 golden globe… io non sono cambiata è cambiato il mio conto in banca”, ha scherzato l’imitatore De Lucia. Alla domanda di Conti: “La prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino?”. “Mia figlia Paola”, ha risposto Laura Pausini. De Lucia rilancia con la battuta pronta: “Che sono nata nel corpo di Laura Pausini. Pensa se nascevo te Carlo, 20 anni a condurre l’Eredità… che palle”.  

Il momento ‘rivelazione’ arriva quando prova a mascherare la vera Laura Pausini facendo intonare ‘La solitudine’. Ma nonostante ciò, per Carlo Conti la vera Pausini è quella sbagliata e incorona così Vincenzo De Lucia. Insomma, tutto parte della gag.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie