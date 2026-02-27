Sanremo 2026, Conti esulta per gli ascolti e lascia conferenza in anticipo: “Devo preparare sorprese per stasera”

(Adnkronos) – “Ringrazio per questo bellissimo risultato di ieri sera. Non è facile, di solito si va a calare ed è un’ulteriore gioia. Il merito è di tutta la squadra”. Così Carlo Conti ha commentato in conferenza stampa il dato d’ascolto della quarta serata del Festival di Sanremo, che ha fatto registrare uno share storico, in crescita rispetto alle serate precedenti.

Il direttore artistico e conduttore ha sottolineato il lavoro collettivo dietro il successo della kermesse, evitando personalismi e ribadendo l’importanza della squadra.

Poi, con un sorriso e senza entrare nei dettagli, ha lasciato la sala stampa: “Scusatemi, adesso devo andare perché mi stanno arrivando delle cose, stasera ci saranno delle nuove sorprese e devo prepararle”. Nessuna anticipazione, dunque, ma l’attesa per la quarta serata all’Ariston è già altissima.

Durante la conferenza stampa, ha Bianca Balti offerto una testimonianza sul periodo che segue la fine delle cure chemioterapiche. “L’ultimo anno è stato l’anno più duro della mia vita. Dopo la fine della chemioterapia, ho dovuto elaborare il lutto, il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più. Quella donna spensierata che non doveva preoccuparsi di una recidiva, quella donna che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due”, ha detto.

Per Balti “è importante parlare di questa cosa, perché non è scontato. Per cui, quando poi vedono che ricrescono i capelli, tutti pensano: ‘Adesso stai bene’. E invece inizia il periodo più difficile. Adesso ne sto uscendo, però sto uscendo adesso, dopo un anno”. “E’ un lutto che si deve elaborare, quello di una vita, di una spensieratezza che non tornerà mai più”. Balti parla anche della sua partecipazione dell’anno scorso: “Era un momento in cui non ne volevo parlare perché volevo tornare alla normalità a tutti i costi. Adesso invece sono più tranquilla nel farlo”.

