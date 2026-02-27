spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
Sanremo 2026, chi è Mister X nella quarta serata? Conti tra bluff e smentite

(Adnkronos) – Chi sarà il Mister X a Sanremo 2026? La quarta serata del Festival, oggi 27 febbraio, ruota anche intorno alla presenza di un ‘Mister X’ che dovrebbe salire sul palco dell’Ariston: il ‘rebus’ monopolizza i social, tra ipotesi più o meno fantasiose avanzate dagli utenti. “Ogni tanto mi diverto anche io a scherzare”, dice Carlo Conti in collegamento con La vita in diretta su Raiuno. “Come ho fatto a tenerlo segreto? Forse perché non è nessuno”. Tra i nomi che rimbalzano tra social e tv, spicca quello di Adriano Celentano. “Volete sapere se il Mister X è lui? No, sarebbe fantastico ma credo rimanga un meraviglioso sogno”, dice il direttore artistico e conduttore. “Questa è l’unica certezza”, dice confermando l’addio al Festival dopo l’edizione 2026.  

