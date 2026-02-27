Sanremo 2026, Alfa chi è: la cover con Enrico Nigiotti

(Adnkronos) –

Alfa tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta ‘En e Xanax’ di Samuele Bersani, insieme a Enrico Nigiotti, concorrente in gara con il brano ‘Ogni volta che non so volare’.

Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, nasce a Genova nel 2000. La passione per la musica nasce e cresce sin dall’infanzia: inizia a studiare chitarra a otto anni, sperimenta con il pianoforte e alle medie entra in una band, consolidando la passione per la musica e la composizione di brani.

Inizialmente si avvicina al mondo del rap, partecipando a gare di freestyle locali. Tuttavia, con il tempo, abbandona la scena rap, sentendosi distante. La sua ricerca di autenticità lo porta così a uno stile più ricercato, fatto di testi sinceri.

Nel 2019 pubblica il primo album, ‘Before Wanderlust’, seguito da ‘Nord’ nel 2021. Il successo arriva nel 2023 con ‘Bellissimissima’, che scala le classifiche italiane, segnando una vera e propria svolta nella sua carriera.

Il 2024 rappresenta l’anno della consacrazione: Alfa partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Vai’, si classifica decimo. Il brano anticipa l’uscita del suo terzo album, ‘Non so chi ha creato il mondo ma ne era innamorato’. Parte poi con il suo primo tour nei palazzetti italiani.

Parallelamente alla musica, Alfa completa il liceo classico a Genova nel 2020 e intraprende brevemente gli studi universitari in Economia a Milano, poi interrotti per dedicarsi a tempo pieno alla carriera musicale.

Il nome d’arte Alfa deriva dalla prima lettera dell’alfabeto greco, e simboleggia per Andrea un ‘inizio’ e un continuo rinnovamento, un tratto che Andrea ha sempre ricercato nella sua carriera.

Il cantante ha parlato spesso della sua adolescenza, segnata da momenti difficili: vittima di bullismo a scuola, il cantante ha imparato a trasformare le difficoltà in forza, trasportando quelle sensazioni nella musica. Per lui, la musica resta un rifugio e una forma di crescita personale e la considera la sua “migliore amica”.

En e Xanax non si conoscevano

Prima di un comune attacco di panico e subito

Filarono all’unisono

Lei, la figlia di un’americana trapiantata a Roma

E lui, un figlio di puttana

Ormai disoccupata

En e Xanax, si tranquillizzavano

Con le loro lingue al gusto di medicina amara

E chiodi di garofano

Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca

E poi glieli leggeva

Seduto sopra un cofano

Se non ti spaventerai con le mie paure

Un giorno che mi dirai le tue

Troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

E su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax quando litigavano

Avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York

O uccidersi al telefono

Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia

E poi sovrapponevano

Il battito cardiaco

Se non ti spaventerai con le mie paure

Un giorno che mi dirai le tue

Troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

E su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax si anestetizzavano

Con le loro lingue al gusto di menta e marijuana

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)