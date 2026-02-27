spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
Salvini elogia Ermal Meta: “Parla perfettamente italiano”. Ma l’artista è in Italia da 30 anni

Adnkronos
Matteo Salvini si complimenta con Ermal Meta. Il vicepremier e leader della Lega ha elogiato pubblicamente l’artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Stella stellina’.  

“Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana”, ha dichiarato Salvini, soffermandosi proprio sulla padronanza italiana del cantante. Ma Meta, come fanno notare tanti utenti su X, vive in Italia da oltre trent’anni.  

È nato nel 1981 a Fier, in Albania, ma a soli 13 anni l’artista si è trasferito a Bari con la mamma, la sorella e il fratello. Ha frequentato le scuole in Italia, paese in cui è cresciuto e dove ha costruito la sua carriera musicale. Inoltre, ha la cittadinanza italiana. Dunque è, a tutti gli effetti, italiano. 

Salvini ha poi allargato il discorso al tema dell’immigrazione: “In Italia vivono – ha continuato il vicepremier – e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti. Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana”.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

