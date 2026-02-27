spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
spot_img

Salute, ginecologo Garzon: “I disturbi del ciclo impattano sulle adolescenti”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “I disturbi del ciclo in adolescenza impattano sulla qualità della vita e sulla quotidianità. Molte ragazze non riescono ad andare a scuola e a fare quello che farebbero normalmente soprattutto quando il flusso mestruale è abbondante. L’impatto non va sottovalutato”. Lo ha detto Simone Garzon, professore di Ginecologia e ostetricia dell’università di Verona, intervenendo al convegno ‘Il tango dell’adolescenza – Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell’adolescente’, oggi a Roma. “Il dovere dello specialista e del medico di medicina generale – sottolinea – è prendersi cura del problema e far capire che non va trascurato perché può avere un impatto sulla salute a lungo termine”. 

Garzon spiega poi alcune soluzioni: “Abbiamo diverse strategie da implementare a quella estroprogestinica che non sempre riesce a essere portata a lungo termine. Le soluzioni sono molteplici e devono essere personalizzate. Tra le diverse molecole che possono essere utilizzate abbiamo il myo-inositolo, la diosgenina e la vitamina D, che è un elemento importantissimo nell’adolescenza”. Queste “strategie possono essere utilizzate da sole o in combinazione, ma partendo sempre dal presupposto che lo stile di vita è il primo passo da affrontare per gestire questo tipo di problematiche e migliorare quindi la qualità di vita delle nostre ragazze”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie