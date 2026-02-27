spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
Online la seconda puntata di 'Amazing', podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

(Adnkronos) – È online la seconda puntata di “Amazing – idee e buone pratiche per una città sostenibile”, il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Nel secondo episodio della serie, “Fabbriche della materia 5.0: Roma verso l’autonomia impiantistica”, si parlerà del waste divide e del piano messo a punto da Ama con la realizzazione di 4 nuovi impianti di riciclo e il futuro nuovo termovalorizzatore della Capitale, all’insegna di uno sviluppo davvero sostenibile.  

Gli ospiti di questo secondo episodio sono il direttore generale di Ama Spa Alessandro Filippi e il coordinatore Asvis (l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) per il Goal 12 Valter Mengini, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.  

“Amazing”, un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it. 

