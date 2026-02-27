Milano, tram deraglia in centro: un morto e oltre 20 feriti, alcuni gravi

(Adnkronos) – Un tram della linea 9 è deragliato oggi pomeriggio 27 febbraio a Milano. Il bilancio provvisorio è di un morto e oltre 20 feriti, alcuni in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. La vittima accertata non era un passeggero del 9 e sarebbe stata investita dal mezzo proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia.

Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto. Diversi i passeggeri a bordo. Sul posto 118 con diverse ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Si susseguono i primi drammatici racconti. “Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati”, dicono i passeggeri del tram deragliato a Milano. “Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio”, racconta Cristina, che era a bordo. “Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso”, aggiunge Anna.

