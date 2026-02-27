Ermal Meta, bufera social per ‘Stella stellina’ a Sanremo: “Ma non vi vergognate?”

(Adnkronos) –

Si è scatenata una bufera social attorno a Ermal Meta e al brano con cui è in gara al Festival di Sanremo dal titolo ‘Stella stellina’. La canzone, scritta come se fosse una ninna nanna, è dedicata ad una piccola vittima del conflitto israelo-palestinese a Gaza. Un brano delicato, con un testo fortemente evocativo, che racconta la storia di una bambina palestinese senza nome la cui vita è stata stroncata dalla guerra, raccontata dal punto di vista di un uomo che si ritrova tra le mani la sua bambola.

Il brano ha acceso il dibattito tra media e social. Un quotidiano ha chiesto al cantante, attraverso un articolo, perché concentrarsi solo sulla guerra israele-palestinese, senza menzionare ad esempio i bambini ucraini “sotto le bombe da oltre quattro anni” o i bambini israeliani assassinati negli attacchi del 7 ottobre.

Una critica che Meta ha stroncato immediatamente e ha respinto con fermezza sui social: “Non provate un po’ di vergogna?”, ha scritto su X, lasciando intendere che ricordare una vittima o una strage non significhi ignorarne altre. Il post del cantante viene seguito da una raffica di commenti: sono tanti gli utenti che parlano di ‘moralismo selettivo’ dell’artista, che su X non si sarebbe mai espresso su situazioni diverse rispetto a Gaza: “I morti in Nigeria, Sudan, Ucraina valgono meno?”.

