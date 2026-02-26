spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

adn-primapagina
15

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L’ultimo a salire sul palco sarà Sayf. Oggi sono in programma le esibizioni di 15 artisti big, che saranno precedute dalla finale tra le nuove proposte: sfida tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. 

 

1 – Maria Antonietta & Colombre – ‘La felicità e basta’ 

2 – Leo Gassmann – ‘Naturale’ 

3 – Malika Ayane – ‘Animali notturni’ 

4 – Sal Da Vinci – ‘Per sempre sì’ 

5 – Tredici Pietro – ‘Uomo che cade’ 

6 – Raf – ‘Ora e per sempre’ 

7 – Francesco Renga – ‘Il meglio di me’ 

8 – Eddie Brock – ‘Avvoltoi’ 

9 – Serena Brancale – ‘Qui con me’ 

10 – Samurai Jay – ‘Ossessione’ 

11 – Arisa – ‘Magica favola’ 

12 – Michele Bravi – ‘Prima o poi’ 

13 – Luchè – ‘Labirinto’ 

14 – Mara Sattei – ‘Le cose che non sai di me’ 

15 – Sayf – ‘Tu mi piaci tanto’. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie