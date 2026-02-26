spot_img
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan ‘Per sempre sì’

(Adnkronos) – Quando Sal Da Vinci canta l’amore non ce n’è per nessuno. L’artista partenopeo, in gara al Festival di Sanremo – in attesa di salire questa sul palco dell’Ariston – ha ‘infiammato’ piazza San Siro per cantare e ballare ‘Per sempre sì’.  

Quello che poteva essere un semplice momento promozionale si è trasformato in un abbraccio collettivo: una folla compatta che ha intonato il brano a squarciagola (“Con la mano sul petto/io te lo prometto/davanti a Dio/saremo io e te/da qui/sarà per sempre sì”) fino a farlo diventare un unico grande coro. Il ritornello ha attraversato la piazza come un’onda, confermando che alcune canzoni non si limitano a essere ascoltate ma si vivono. E ‘Per sempre sì’ ne è un esempio: ha già tutta l’aria di diventare la colonna sonora di molte coppie verso il giorno del ‘Sì’. 

