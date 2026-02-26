Sanremo Human Index: nuovo record social con 161 milioni di interazioni, Elettra Lamborghini ‘regina’ della serata

(Adnkronos) – Buona la prima, ma ottima la seconda. La serata numero due di Sanremo 2026 fa segnare un nuovo record social con 161 milioni di interazioni. Secondo l’analisi in esclusiva per Adnkronos di Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening Ai driven leader in Italia, si evidenzia un aumento dell’engagement dell’11% rispetto alla prima serata. A vincere la gara delle interazioni è Elettra Lamborghini mentre Achille Lauro catalizza l’attenzione social con l’omaggio a Crans Montana.

“Dalla seconda serata di Sanremo si evince con chiarezza che i social sono una parte ormai strutturale del Festival. Sul web i numeri crescono ancora”, spiega Luca Ferlaino, presidente di Human Data. “Con un +11% di interazioni rispetto alla prima serata, gli utenti sono ormai protagonisti”. Il nuovo record di partecipazione online sottolinea come l’interesse per la kermesse si sia spostato dalla tv ai social, favorito dall’effetto second screen (l’uso di dispositivi mobili per commentare in diretta), tra meme e video di piattaforme come TikTok e Instagram.

La gara delle interazioni social vede primeggiare Elettra Lamborghini, che domina la classifica con oltre 14,6 milioni di engagement, davanti a Ditonellapiaga (11,9 milioni) e Fedez & Marco Masini (10,1 milioni).

Sul fronte della crescita follower, è Ditonellapiaga a guidare il ranking con +48mila nuovi follower, seguita da Nayt (+36mila) e LDA & Aka7even (+24mila).

La discussione social è stata scandita da diversi picchi di interesse, legati ai momenti più forti dello show. Tra i primi spiccano le nuove proposte (Mazzariello e Angelica Bove) e l’esibizione di LDA & Aka7 con oltre 6mila post generati. Il momento clou assoluto arriva tra le 22.45 e le 23 con Bresh dal Suzuki Stage, ma soprattutto Achille Lauro: l’omaggio a Crans Montana genera il picco massimo di circa 10mila conversazioni. Dopo la mezzanotte l’attenzione resta elevata con Lillo, Max Pezzali e Fulminacci, seguita da un ultimo picco di circa 6mila post in corrispondenza della classifica della seconda serata.

“Basta con questi festini bilaterali”, la frase di Elettra Lamborghini pronunciata dopo la sua esibizione per lamentarsi della musica ad alto volume delle feste vicino il suo hotel, è diventata sui social il tormentone della serata, con ben 1,4 milioni di interazioni. Non da meno Lillo che, in una delle sue gag tra ‘microfoning’ e passi di danza, ha generato 39mila interazioni.

Quanto ai look, i social incoronano il co-conduttore del festival Achille Lauro che risulta così il più commentato con 52.300 interazioni, seguito da Tommaso Paradiso con 46.500, Laura Pausini con 42.600, Ditonellapiaga con 30.200 e Bambole di Pezza con 23.800.

Per il Fantasanremo, sui social vincono la ‘Top 5’ Lda & Aka 7even che fanno esplodere il dibattito dei partecipanti al gioco con 7.373 interazioni, seguiti da Ditonellapiaga con 6.674, Dargen D’Amico con 1.110, Elettra Lamborghini (287) e Levante (182).

Dopo la seconda serata, l’indice di vittoria Sanremo Human Index, conferma Arisa come favorita con l’8,65%, seguita a ruota da Sal Da Vinci con il 6,60%, da Serena Brancale (6,32%), Ditonellapiaga (6,28%), Fedez & Masini (6,26%), Sayf (6%), Ermal Meta (4,31%), Samurai Jay (4,14%), Fulminacci (4,13%), Elettra Lamborghini (3,72%), Nayt (3,66%), LDA & Aka7even (3,62%), Luchè 2,91%, Tredici Pietro (2,89%), Bambole di pezza (2,85%).

E ancora: Tommaso Paradiso (2,84%), J-Ax (2,70%), Levante (2,66%), Raf (2,05%), Enrico Nigiotti (2,03%), Michele Bravi (2,03%), Dargen D’Amico (1,96%), Chiello (1,93%), Francesco Renga (1,66%), Mara Sattei (1,44%), Malika Ayane (1,38%), Patty Pravo (1,37%), Leo Gassmann (1,30%), Maria Antonietta & Colombre (1,16%) e Eddie Brock (1,13%).

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)