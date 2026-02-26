spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’

adn-ultimora
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua ‘Per sempre sì’, il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico del teatro Ariston, ancora prima della sua esibizione.  

Al momento dell’annuncio sul palco da parte dell’imitatore Ubaldo Pantani e la modella russa Irina Shayk, dalla platea è partito un coro sulle note di ‘Rossetto e Caffè’, la hit di Da Vinci che ha dominato le piattaforme digitali nel 2025. L’esibizione, con tanto di coreografia, ha conquistato il pubblico tanto da meritarsi una standing ovation.  

Ma non è finita qui. Prima dell’esibizione non è mancato un piccolo siparietto esilarante con Pantani, in veste di Lapo Elkann. L’imitatore dopo l’annuncio ha mostrato il cartellino con scritto le informazioni sul brano e girandolo ha scherzato: “Il notaio approva”. Una battuta che ha sciolto la tensione del cantante, scoppiato a ridere prima della performance. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie