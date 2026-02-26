spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Momento di paura per Patty Pravo. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Opera’, ha rischiato oggi di farsi male durante la conferenza stampa.  

 

L’icona della musica italiana è entrata in sala salutando i giornalisti e, nel tentativo di sedersi, ha avuto un momento di difficoltà. Come mostra il video diventato virale sui social, infatti, Pravo non ha trovato subito l’appoggio della sedia, ma è riuscita a recuperare l’equilibrio con un riflesso attento e veloce, tra gli applausi dei presenti.  

