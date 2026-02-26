spot_img
venerdì 27 Febbraio 2026
Sanremo 2026, co-conduttore Ubaldo Pantani: chi è l’imitatore di Lapo Elkann


Ubaldo Pantani sarà il co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026. L’imitatore, insieme a Irina Shayk, affiancherà sul palco Carlo Conti e Laura Pausini questa sera, giovedì 26 febbraio.  

Nato a Cecina, in provincia di Livorno, nel 1971. Ubaldo Pantani, dopo la laurea in Scienze Politiche, ingrana la sua carriera come attore teatrale. Presto viene notato da Gianni Boncompagni che lo invita a partecipare al programma ‘Macao’. Comincia così la carriera televisiva di uno degli imitatori più apprezzati e amati nel panorama italiano contemporaneo.  

Nel 2004 debutta con la Gialappa’s Band a ‘Mai dire’, dove inizia a imitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Il suo cavallo di battaglia è Lapo Elkann, personaggio di cui veste ancora oggi i panni da Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’ e che ripropone anche nel 2009 a ‘Quelli che il calcio…’.  

Un’imitazione a cui Pantani è particolarmente affezionato: “L’ho fatto per la prima volta nel 2005, poi c’è stata l’occasione di conoscere una persona straordinaria che oggi è un amico a cui voglio molto bene. È il personaggio che mi porto sempre dietro”, ha detto in un’intervista.  

Pantani ha dato vita a diverse imitazioni: tra quelle più iconiche oltre a Lapo Elkann, spiccano Gigi Buffon, Max Allegri, Luciano Spalletti, Bruno Barbieri e diversi politici.  

Dal 2023 è nel cast del ‘GialappaShow’, dove imita personaggi come Bruno Barbieri, Flavio Insinna e Bruno Vespa. Due anni dopo partecipa come giurato a Freeze – Chi sta fermo vince!, nuovo game show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocio Morales. 

Ubaldo Pantani è stato legato sentimentalmente per cinque anni alla comica e attrice Virginia Raffaele. Un rapporto mantenuto nel riserbo più assoluto, nessuno dei due ha mai parlato della fine del rapporto e del motivo che li ha portati alla separazione. L’attore comico è papà di una figlia, nata da una precedente relazione. Pantani ha scelto sempre di tenerla lontana dall’esposizione mediatica, evitando apparizioni pubbliche. 

