giovedì 26 Febbraio 2026
Sanremo 2026, Carlo Conti: “Meno donne? Scelgo in base alle canzoni”

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Carlo Conti e una giornalista sulla “poca presenza femminile” fra gli artisti in gara al Festival di Sanremo. “Io mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”, ha risposto secco il direttore artistico nel corso della conferenza stampa della terza serata.  

“E’ come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione – ha spiegato Conti – Bisogna fare delle scelte, poi può capitare di fare degli errori, per carità, ma io ho scelto sulla base delle canzoni”.  

“Io speravo quest’anno che tante donne presentassero delle canzoni e purtroppo non l’hanno fatto – ha chiarito il conduttore – E’ come il vino, si va ad annate”. Evidentemente “è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile”, ha aggiunto il direttore artistico. 

