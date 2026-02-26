Sanchez smentisce voci su una sua malattia: “Macchina del fango della destra”

(Adnkronos) – “Non soffro di nessuna malattia cardiovascolare”. Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, smentisce con un post su X la notizia, pubblicata da Libertad Digital, secondo la quale il premier sarebbe da mesi in cura presso un ospedale di Madrid. Notizia poi rilanciata dalla deputata popolare Cayetana Alvarez de Toledo che ierima in aula ha chiesto al governo di declassificare le notizie relative alla salute del capo dell’esecutivo.

“L’estrema destra e la destra vanno annunciando la fine di questo governo sin dal primo giorno, ora anche diffondendo voci sulla mia salute”, ha scritto ancora il leader socialista spagnolo. “La macchina del fango funziona sempre allo stesso modo – prosegue Sanchez – lanciano la voce attraverso uno pseudo media e poi i loro deputati la rilanciano e i loro esperti infangano il dibattito pubblico”.

Ribadendo di non avere patologie cardiovascolari, Sanchez aggiunge che se le avesse “non vi sarebbe nessun problema: ci sono milioni di persone che ne soffrono e conducono una vita normale grazie ai servizi pubblici che voi smantellate”, ha detto con un affondo ai tagli alla sanità pubblica attuati nelle regioni governate dai popolari. “Se l’unico modo per fare opposizioni sono le menzogne allora stiamo facendo veramente un buon lavoro, questo governo resterà in carica per un po’”, conclude il premier spagnolo, riferendosi alla fine naturale del mandato nel 2027.

