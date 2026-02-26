“Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti”, la guerra ibrida di Putin

(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l’Europa come parte della sua guerra ibrida contro l’Occidente. Lo scrive il Telegraph, citando funzionari polacchi, secondo cui Minsk ha utilizzato specialisti provenienti dal Medio Oriente con “un alto livello di competenza” per progettare tunnel che segnano una nuova escalation nella guerra ibrida del Cremlino contro l’Europa. Secondo gli esperti, è difficile essere sicuri di quali gruppi siano stati coinvolti nella costruzione dei tunnel, ma potrebbero potenzialmente essere i combattenti curdi, lo Stato Islamico e i proxy sostenuti dall’Iran. La Polonia ha inoltre suggerito che la Bielorussia abbia fatto ricorso all’assunzione di misteriosi specialisti mediorientali perché era alla ricerca di metodi nuovi e più ingegnosi per far entrare clandestinamente i migranti attraverso il confine.

“Gli ufficiali dell’unità di guardia di frontiera di Podlaskie hanno scoperto un totale di quattro tunnel sotto il confine con la Bielorussia, tutti nel 2025”, ha dichiarato al Telegraph il tenente colonnello Katarzyna Zdanowicz, delle forze di frontiera polacche. “Le misure di sicurezza fisiche ed elettroniche alle frontiere, come le telecamere termografiche e i sistemi di rilevamento, ci consentono di reagire immediatamente a qualsiasi tentativo di violazione dei confini statali, anche sotterranei”, ha aggiunto. A metà dicembre le autorità polacche hanno scoperto uno dei tunnel più grandi nei pressi del villaggio di Narewka, nella Polonia orientale.

Il tunnel tra Polonia e Bielorussia è stato utilizzato da un totale di 180 migranti, provenienti principalmente dall’Afghanistan e dal Pakistan, la maggior parte dei quali è stata arrestata dopo essere emersa dall’altra parte. Secondo la Polonia, il tunnel era alto 1,5 m con l’ingresso sul lato bielorusso nascosto in una foresta. Il tunnel si estendeva per circa 50 metri sul lato bielorusso del confine e per 10 metri sul lato polacco. Un filmato mostra una struttura stretta simile a un cunicolo, con puntoni di cemento fissati ai lati per impedirne il crollo. Gli esperti militari affermano che gli unici gruppi mediorientali noti per essere in grado di costruire tunnel di questo tipo sono Hamas nella Striscia di Gaza, Hezbollah in Libano, alcune fazioni in Kurdistan e forse lo Stato Islamico.

