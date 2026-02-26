spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
Roma, anziano trovato carbonizzato: appello per scoprire identità

(Adnkronos) – Un uomo di circa 80 anni è stato trovato carbonizzato lunedì scorso a Roma, in via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico.  

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, sono state diffuse le foto dell’anziano. Sul luogo del ritrovamento, infatti, non vi erano documenti utili all’identificazione e, nonostante le indagini finora svolte, non è stato possibile risalire all’identità dell’uomo, alto 160–165 cm: munito di bastone, portava con sé un borsello a tracolla.  

Chiunque abbia notizie o elementi utili è pregato di contattare i Carabinieri di Pomezia al numero 0691628859. 

cronaca

