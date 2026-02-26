spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
Rai si aggiudica i diritti in chiaro dei Mondiali 2026

(Adnkronos) – La Rai ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro per 35 partite della Coppa del Mondo Fifa 2026, incluse l’apertura, le partite dell’Italia, le semifinali e la finale, più i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare. Trasmetterà almeno 32 partite su Rai 1 e offrirà highlights e clip di tutte le partite su programmi, notiziari e social. 

 

“A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo Fifa 2026 – si legge nella nota ufficiale di viale Mazzini -, la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri, che includono la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione. “Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo Fifa 2026, Rai garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media)”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

