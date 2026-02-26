spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

Pusher ucciso a Rogoredo, la lettera di Cinturrino: “Ho avuto paura, pagherò per il mio errore”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo”. Questa la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano, e consegnata dall’avvocato dell’uomo in anteprima alla trasmissione Diario del Giorno su Rete 4.  

“Credetemi – le parole di Cinturrino – ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato. Mi scuso con tutti i miei colleghi ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e dalle lodi ricevute negli anni, assenza di alcun tipo di sanzione disciplinare e stima dei colleghi delle volanti, del commissariato di Mecenate e non solo. Perdonatemi, pagherò per il mio errore”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie