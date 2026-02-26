spot_img
Protesta laziali, manifesti con simbolo Forza Italia sbarrato: “Finché c’è Lotito non avrete nostro voto”

(Adnkronos) – Non si fermano le proteste della base laziale contro il presidente del club, Claudio Lotito. Dopo lo ‘sciopero’ dei tifosi allo stadio e la petizione contro Lotito che ha raccolto oltre 40mila firme, a Roma sono spuntati migliaia di manifesti (si parla di 15mila copie) in diversi punti della città contro il senatore azzurro: “Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto” la scritta che compare sul simbolo di Forza Italia sbarrato.  

La protesta è finita subito su siti, blog e social di tifosi e ultras biancocelesti. 

