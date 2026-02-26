Navalny ucciso con tossina di una rana: il veleno prodotto dallo stesso laboratorio del primo avvelenamento

(Adnkronos) – Il veleno che ha ucciso Aleksei Navalny il 16 febbraio del 2024 è stato prodotto nello stesso laboratorio di Mosca, l’SC Signal, associato all’avvelenamento a cui l’oppositore sopravvisse nell’estate del 2020. All’inizio del mese, cinque Paesi europei avevano rivelato che Navalny era stato ucciso usando l’epibatidina, una sostanza neurotossica che in natura si trova sulla pelle di una rana in Equador. Il sito di notizie investigativo Agentsvo ha ritrovato un paper pubblicato nel 2015 sulla rivista scientifica Il Bollettino russo di chimica in cui si presenta un metodo per sintetizzare la sostanza neurotossica. I sette autori dello studio sulla sintesi dell’epatibidina figurano come scienziati del Laboratorio di alte tecnologie Llc, ma sei di loro, lavoravano all’SC Signal. Si tratta dei chimici Igor Babkin, Sergey Galan, Georgy Nazarov, Alexey Aksyonov, Olga Yudina e del direttore di laboratorio Aleksey Lamanov. Il settimo coautore, il colonnello Mikhail Gutsalyuk, è direttore di un dipartimento di ricerca di una accademia militare di Kostroma.

I giornalisti di Agentsvo hanno anche recuperato uno studio del 2013-2014 sulla sostanza firmato da personale dell’Istituto di ricerca statale di chimica organica e tecnologia (GosNIIOKhT) – fra cui compare anche il nome del direttore, Vladimir Kondratyev, noto specialista in armi chimiche – che, come ha scoperto un altro sito di giornalismo investigativo, The Insider, lavorava ufficialmente sul possibile impiego dell”epatidibina come anti dolorifico ma che in realtà studiava metodi per rivelare la presenza della tossina. La fonte di Agentsvo sostiene che gli scienziati dell’Sc Signal hanno prodotto l’epatidibina (in particolare, Galan e Babkin sono specializzati su questa sostanza). Ma dal momento che il laboratorio non era attrezzato o mancava del personale per effettuare un trial pre clinico, hanno trasferito la loro ricerca al GosNIIOKhT. Sia GosNIIOKhT che SC Signal sono legati all’attacco con i Novichok contro Navalny dell’agosto del 2020: entrambi gli istituti avevano lavorato allo sviluppo dell’agente nervino. E, secondo The Insider, tabulati telefonici dimostrano che quell’estate, Kondratyev comunicava regolarmente con il direttore di SC Signal, Artur Zhirov, che aveva personalmente sintetizzato la dose di Novichok usata su Navalny.

Babkin aveva co firmato un brevetto a nome del 27esimo centro di ricerca scientifica del ministero della Difesa che descrive un metodo per produrre un agonista del cappa-oppioide, una sostanza della stessa classica usata dalle forze russe intervenute al Teatro Dubrovka di Mosca sequestrato da terroristi ceceni nel 2022 e che provocò la morte di decine di ostaggi. Galan e Nazarov sono esperti di nano incapsulamento, un processo per rivestire sostanze attive con un guscio protettivo, la tecnologia che si ritiene sia stata usata per stabilizzare il Novichok. Un altro degli autori del paper del 2015, Aksyonov, è specializzato nell’estrazione di sostanze da piante esotiche.

