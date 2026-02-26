MotoGp, riparte il Motomondiale con il Gran Premio della Thailandia: orario, programma e dove vederlo

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 27 febbraio, a domenica 1 marzo, si corre il primo Gran Premio del Motomondiale 2026 a Buriram, in Thailandia. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, campione del mondo nella passata stagione con la Ducati, al rientro da un infortunio. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv (anche in chiaro) e streaming.

Ecco tutti gli appuntamenti del Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram:

Venerdì 27 febbraio



Ore 4.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 8.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 28 febbraio



Ore 4.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 4.45: MotoGP – qualifiche

Ore 8.55: MotoGP – Sprint

Domenica 1 marzo



Ore 4.35: MotoGP – Warm Up

Ore 9: MotoGP – gara

Il Gran Premio della Thailandia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. Il Gp sarà visibile anche in chiaro e gratis su Tv8: sabato mattina ci saranno le qualifiche e la gara sprint (ore 9), mentre domenica il Gran Premio sarà visibile in differita alle 14.

