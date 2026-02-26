spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

MotoGp, riparte il Motomondiale con il Gran Premio della Thailandia: orario, programma e dove vederlo

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 27 febbraio, a domenica 1 marzo, si corre il primo Gran Premio del Motomondiale 2026 a Buriram, in Thailandia. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, campione del mondo nella passata stagione con la Ducati, al rientro da un infortunio. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv (anche in chiaro) e streaming.  

Ecco tutti gli appuntamenti del Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram:  

Venerdì 27 febbraio
 

Ore 4.40: MotoGP – prove libere 1 

Ore 8.55: MotoGP – Pre-qualifiche 

Sabato 28 febbraio
 

Ore 4.05: MotoGP – prove libere 2 

Ore 4.45: MotoGP – qualifiche 

Ore 8.55: MotoGP – Sprint 

Domenica 1 marzo
 

Ore 4.35: MotoGP – Warm Up 

Ore 9: MotoGP – gara 

Il Gran Premio della Thailandia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. Il Gp sarà visibile anche in chiaro e gratis su Tv8: sabato mattina ci saranno le qualifiche e la gara sprint (ore 9), mentre domenica il Gran Premio sarà visibile in differita alle 14.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie