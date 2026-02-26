spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

Mark Zuckerberg con la moglie alla sfilata di Prada a Milano, prove di accordo su occhiali Ai – VIDEO

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, sono stati ospiti alla sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, negli spazi di Fondazione Prada, a Milano (VIDEO).  

I due sono stati avvistati in prima fila seduti tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l’ad del gruppo Prada, Andrea Guerra. Una presenza che pare confermare così i rumors su un possibile accordo con EssilorLuxottica per gli occhiali Ai a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibilità di un’intesa con Meta, Miuccia Prada ha risposto: “Forse, chissà”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie