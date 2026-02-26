Iran-Usa, oggi nuovi negoziati. Trump vuole accordo ‘eterno’

(Adnkronos) –

Stati Uniti e Iran tornano al tavolo per un nuovo round di negoziati: al centro dei colloqui, il programma nucleare di Teheran. Donald Trump lo vuole smantellare per impedire alla repubblica islamica di arrivare alla produzione della bomba atomica, l’Iran nega che l’obiettivo finale sia di natura bellica. “Non permetterò mai che l’Iran abbia armi nucleari. Già dispone di missili per minacciare l’Europa e in futuro potrà raggiungere gli Usa”, la linea rossa che Trump ha tracciato nel discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Congresso. Il presidente degli Stati Uniti invia in Svizzera, sede dei negoziati, Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari parleranno con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

“Stiamo trattando: vogliono un accordo, ma non abbiamo ancora sentito le parole segrete… ‘non avremo mai un’arma nucleare'”, le parole di Trump alla vigilia del nuovo round. Sullo sfondo, la prospettiva di un attacco americano. Gli Stati Uniti continuano a vagliare una serie di opzioni: dall’azione mirata contro obiettivi specifici all’offensiva più ampia, con possibili ricadute sulla stabilità del regime degli ayatollah.

L’Iran deve prendere “sul serio” le minacce di un intervento militare americano, dice il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance che, secondo le indiscrezioni, all’interno dell’amministrazione Trump è tra i meno favorevoli all’attacco. A Fox News, Vance ribadisce che sebbene intenda cercare di “raggiungere l’obiettivo con mezzi diplomatici”, il presidente ha anche il “diritto” di ricorrere all’azione militare. “Non si può permettere al regime più folle e peggiore del mondo di avere armi nucleari”, dice il vice presidente sposando la linea del ‘boss’. Trump, “ha a disposizione una serie di altri strumenti per garantire che ciò non accada, ha dimostrato la volontà di usarli e spero che gli iraniani lo prendano sul serio nei negoziati, perché questo è sicuramente ciò che il presidente preferisce”.

L’obiettivo di Washington non è una soluzione provvisoria: Trump vuole dall’Iran un accordo sul nucleare che duri ‘per sempre’, che resti in vigore a tempo indeterminato secondo lo scenario delineato da Axios sulla base delle informazioni fornite da una fonte dell’amministrazione e altre due a conoscenza delle dichiarazioni di Witkoff ad una riunione dei donatori dell’American Israel Public Affairs Committee (Aipac): “Partiamo con gli iraniani dal presupposto che non ci sia alcuna clausola di scadenza. Che si raggiunga o meno un accordo, la nostra premessa è: dovete comportarvi bene per il resto della vostra vita”.

