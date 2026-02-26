Il corcianese Nicolo’ Filippucci vola alla finalissima di Sanremo con “Laguna”: Corciano lo sostiene al Teatro Arca

Un giovane talento corcianese è pronto a calcare il palco dell’Ariston per la sfida più importante della sua carriera. Nicolò Filippucci ha conquistato la finalissima della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, battendo nella semifinale il trio Blind, El Ma & Soniko con il brano Laguna. Per vivere insieme questa emozione, il Comune ha aperto le porte del Teatro Arca di Ellera.

La strada di Filippucci verso l’Ariston è passata per Sanremo Giovani 2025, di cui è stato uno dei vincitori, conquistando l’accesso diretto alla competizione principale. In semifinale, la sua performance intensa e misurata ha avuto la meglio su Blind, El Ma & Soniko, in gara con Nei miei DM, regalando alla comunità di Corciano un motivo di orgoglio nazionale.

In finale, Filippucci sfiderà Angelica Bove, che gareggia con il brano Mattone. Un percorso d’eccezione per il giovane artista umbro, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici — dove si era distinto con interpretazioni come Knockin’ On Heaven’s Door, che gli valse il primo posto nella gara cover — e per il secondo posto ottenuto alla finale di NYCanta a New York nel 2023.

Per l’occasione, il sindaco Lorenzo Pierotti ha accolto la proposta di Daniela Furiani, in rappresentanza del “Nicolò Filippucci official fandom”, mettendo a disposizione una sala del Teatro Arca di Ellera di Corciano per la visione collettiva della finalissima di giovedì 26 febbraio.

«Nicolò sta portando il nome di Corciano su un palco prestigioso come quello di Sanremo – ha dichiarato il sindaco Pierotti – È un talento autentico, ma anche un ragazzo che rappresenta l’impegno e la passione dei nostri giovani. Invito a partecipare numerosi al Teatro Arca per vivere insieme questa emozione e fargli sentire il calore e il sostegno della sua comunità».

L’appuntamento è questa sera alle 20.30 al Teatro Arca di Ellera di Corciano. Un’occasione per fare comunità attorno a un giovane che, brano dopo brano, sta scrivendo una pagina di storia per il suo territorio.