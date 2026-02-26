spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
FantaSanremo, la terza serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

3

(Adnkronos) – I fantagiocatori sono pronti a conquistare nuovi punti nella terza serata del festival, oggi giovedì 26 febbraio, durante la quale si esibiscono 15 dei 30 Big in gara. Sul palco stasera Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. 

Svelati anche i bonus e i malus specifici per questa sera.  

