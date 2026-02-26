spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’, l’annuncio di Fabio Fazio

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di ‘Che tempo che fa’. “Una diva dal fascino senza tempo. La star di Hollywood a Che Tempo che fa. Domenica alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery Plass”, annuncia infatti su Instagram Fabio Fazio con un video dove compaiono una serie di immagini di film in cui l’attrice ha recitato. 

Candidata al premio Oscar lo scorso anno per ‘The Substance’, l’attrice vanta oltre 40 anni di carriera. Tra i suoi film più noti ‘Ghost’, ‘Soldato Jane’, ‘Proposta indecente’ e ‘Codice d’onore’. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie