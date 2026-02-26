Corciano esulta: Nicolo’ Filippucci vince Sanremo Nuove Proposte con Laguna

Un talento di Corciano conquista l’Ariston. Nicolò Filippucci, 19 anni, è il vincitore della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, battendo in finale Angelica Bove con il brano Laguna.

La competizione ha visto il giudizio combinato del pubblico televisivo, della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e della Giuria delle Radio.

Angelica Bove, in gara con Mattone, si è aggiudicata il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per le Nuove Proposte e il Premio della Critica Mia Martini. Il duo ha dato vita a una finale avvincente, decisa dal televoto e dalle giurie specializzate.

Nicolò Filippucci ha portato sul palco dell’Ariston il brano Laguna, una power ballad intensa e viscerale che anticipa il suo prossimo progetto discografico in uscita in primavera. Il singolo ha già superato il milione di streaming su Spotify a Natale, primo tra i partecipanti di Sanremo Giovani a raggiungere questo traguardo.

La musica scorre nel sangue della famiglia Filippucci. Ispirato dalla mamma appassionata di canto, dal nonno autore di canzoni per lo Zecchino d’Oro e dal fratello Jacopo, produttore di musica elettronica, Nicolò ha costruito una carriera fulminante. A maggio ha partecipato ad Amici, ha trionfato a Sanremo Giovani e ha aperto il concertone di Capodanno al Circo Massimo davanti a 70mila persone.

Il suo primo EP ufficiale, Un’ora di follia, ha ricevuto consensi, insieme agli inediti Non mi dimenticherò, Yin e Yang e Cuore bucato. I suoi idoli includono Michael Jackson, Stevie Wonder e i Queen, ma apprezza anche il cantautorato italiano di Giorgia, Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Francesco Guccini.

Il 13 aprile Filippucci sarà protagonista del suo primo live a Milano.