Cannes 2026, Park Chan-wook presidente della giuria

(Adnkronos) – Il regista sudcoreano Park Chan-wook sarà il presidente della giuria del Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio.

L’annuncio è stato dato dagli organizzatori della manifestazione, che hanno parlato di una “prima volta per il cinema coreano”: Park è infatti il primo regista sudcoreano a ricoprire questo incarico. La giuria da lui presieduta sarà chiamata ad assegnare la Palma d’Oro, il riconoscimento più prestigioso del Festival, che verrà consegnato il 23 maggio. Il cineasta succede all’attrice francese Juliette Binoche, presidente della giuria nell’edizione precedente.

Autore tra i più influenti del panorama asiatico contemporaneo, Park Chan-wook, 62 anni, si è imposto a livello internazionale con il thriller ‘Oldboy’ (2003), che ha vinto il Grand Prix a Cannes nel 2004 e ricevette anche il plauso del regista statunitense Quentin Tarantino che definì la pellicola come “il film che avrei voluto fare io”. Nel 2009 ha ottenuto, sempre a Cannes, il Premio della Giuria con ‘Thirst’, mentre nel 2016 ha presentato in concorso ‘Mademoiselle’; più recente il riconoscimento per la miglior regia con il Prix de la mise en scène conquistato nel 2022 con ‘Decision to Leave’. Il suo ultimo film ‘No Other Choice’ è stato presentato in concorso all’ultima Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia.

Regista dallo stile viscerale e raffinato, Park Chan-wook è noto per opere che esplorano temi come vendetta, desiderio e redenzione, con una forte attenzione alla costruzione visiva e narrativa. Dopo studi di filosofia e una formazione influenzata dalla letteratura, ha costruito una filmografia capace di coniugare tensione, estetica barocca e profondità psicologica. Nel commentare la nomina, il regista ha espresso “emozione e gratitudine”, sottolineando il valore del “cinema come strumento capace di creare un senso di solidarietà universale tra culture diverse”.

La sua designazione arriva in un momento di grande visibilità internazionale per l’industria culturale sudcoreana. Il successo globale di film come ‘Parasite’ di Bong Joon-ho, vincitore della Palma d’Oro e dell’Oscar come miglior film, e di serie televisive come ‘Squid Game’, insieme alla popolarità mondiale di gruppi musicale K-pop quali Bts e Blackpink, ha contribuito a rafforzare il peso della Corea del Sud sulla scena mediatica globale. (di Paolo Martini)

