A Corciano torna “Vite di donna”: il borgo si fa palcoscenico dell’universo femminile

Il borgo medievale di Corciano si prepara ad accogliere la terza edizione di “Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile”, rassegna promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale della donna. Un mese intero di eventi — installazioni d’arte, pittura, teatro, presentazioni letterarie e dibattiti — capaci di intrecciare denuncia e bellezza, riflessione e spettacolo, in uno dei borghi più belli d’Italia.

«Sensibilizzare, conoscere, sostenere e raccontare l’universo femminile da svariati punti di vista, cercando di esprimere il tutto attraverso le più varie forme d’arte» — ha spiegato Francesco Mangano, assessore comunale alla Cultura — è l’obiettivo che muove tutta la rassegna, giunta alla sua terza edizione con un programma ancora più articolato rispetto agli anni precedenti.

Arte, identità e denuncia

Il cuore della rassegna batte su due fronti complementari. Da un lato, la denuncia lucida di ciò che ancora pesa sull’universo femminile: «Il cartellone include incontri, mostre, presentazioni letterarie, per discutere alcuni dei disvalori che intaccano il mondo femminile: la violenza di genere, le pari opportunità ancora da raggiungere, la compressione della libertà» — ha dichiarato Mangano. Dall’altro, la celebrazione della voce femminile nelle sue forme più luminose.

«”Vite di donna” è anche uno spazio riservato alla voce femminile — ha proseguito l’assessore — in quanto, accanto alla doverosa analisi delle questioni aperte, è dato spazio anche alle luci del mondo “donna”: l’estro e il talento che ispirano opere d’arte, la straordinaria connessione con il creato, il peso della quotidianità e la leggerezza della fantasia, la rabbia e la soddisfazione, la quiete e la tempesta».

Dodici donne raccontate nell’arte

La chiesa-museo di San Francesco ospiterà la mostra “Donne da raccontare”, curata dall’artista-designer Cinzia Verni. Dodici donne legate al territorio di Corciano — provenienti dal mondo della cultura, della scienza, dell’imprenditoria, dell’alta cucina, della politica e dell’arte — diventano protagoniste di un racconto corale costruito attorno alla fotografia e a installazioni scultura in carta. «Fragili e resistenti al tempo stesso», le sculture di Verni simboleggiano la forza e la delicatezza che convivono nell’universo femminile.

Nelle sale dell’Antico Mulino e del Belvedere, invece, l’associazione Arcaes – Arte in… Bottega propone la collettiva di pittura e scultura “Eden – Donna-Gioia-Bellezza-Pace”: un inno alla gioia di vivere, alla bellezza della natura incontaminata e alla pace che nasce dalla consapevolezza e dall’autonomia.

Il programma dal 7 marzo al 6 aprile

Il via ufficiale è sabato 7 marzo, con una mattinata pensata soprattutto per la città. Dalle 9 alle 12.30 in piazza del Girasole a San Mariano le classi della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli animeranno “Oltre lo stereotipo: il mondo che vorrei” con attività interattive, letture e musica. Parallelamente, nell’area verde della scuola di Mantignana, si terrà “In coro per la donna”, mentre in piazza dei Caduti a Corciano i ragazzi del plesso del borgo renderanno omaggio floreale alle 12 protagoniste della mostra. Alle 11.30 l’inaugurazione ufficiale delle due mostre aprirà ufficialmente la rassegna.

Domenica 8 marzo al Teatro della Filarmonica (ore 18) va in scena “Mamma Blues. Storie di donne coraggiose”, reading musicale di La Linea Gialla Teatro con Eleonora Cecconi e Federica Pieravanti, accompagnamento di Edoardo Commodi e Riccardo Migliarini — ingresso libero con prenotazione al 075 5188255.

Sabato 14 marzo alla Biblioteca comunale Gianni Rodari (ore 16.30) l’incontro “La violenza non è un destino: uomini della violenza, uomini contro la violenza” con lo psicologo Federico Di Salvi e la giornalista Giulia Bianconi (Tgr Umbria), coordinato dalla psicologa Rossella Cecati, a cura di Humus Sapiens.

Domenica 15 marzo nella chiesa-museo di San Francesco (ore 17) presentazione del libro “Donne in Umbria. 100 interviste al femminile” di Anna Lia Sabelli Fioretti (Morlacchi Editore), con l’autrice e alcune delle figure femminili intervistate; coordina Mangano.

Sabato 21 marzo stesso luogo (ore 17): Ambra Cenci presenta “Seduzione ribelle. Viaggio nella moda degli anni Venti” (Fabrizio Fabbri Editore), con Andrea Baffoni a dialogare con l’autrice.

Sabato 28 marzo al Teatro della Filarmonica (ore 18) “E il modo ancor mi offende”, spettacolo del gruppo Terzo Tempo Teatro a cura della Compagnia amatoriale del Lions Club International: sei donne, rese mute dalla morte, riprendono la parola per narrare le proprie storie, nel segno del verso dantesco di Francesca da Rimini. Ingresso libero con prenotazione al 075 5188255.

Le mostre alla chiesa-museo di San Francesco resteranno aperte fino al 6 aprile (sabato e domenica 10–13/15–18; dal 4 al 6 aprile 10–13/15–19; su richiesta allo 075 5185255). Le sale Antico Mulino e Belvedere sono visitabili fino al 22 marzo, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Una rassegna aperta a tutti

“Vite di donna” è pensata per un pubblico trasversale: cittadini e visitatori, adulti e giovani, uomini e donne. Il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo Bonfigli — con i ragazzi delle scuole medie protagonisti di più eventi — ribadisce l’intento educativo della manifestazione: costruire consapevolezza nelle generazioni che «il mondo lo devono anche costruire». Come ha ricordato Mangano, «solo la consapevolezza dei problemi, affrontati anche grazie alle arti, può offrire la base per cambiare ciò che ancora è ingiusto, inaccettabile e insopportabile».

Gli eventi e i dibattiti a tema si terranno presso la Biblioteca comunale Gianni Rodari a San Mariano, mentre le installazioni e le mostre animeranno le strutture del borgo capoluogo: la chiesa-museo di San Francesco, le sale Antico Mulino e Belvedere.