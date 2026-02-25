spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: “Il prossimo anno io e te insieme”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente alla prossima edizione del festival di Sanremo? Dopo la sua esibizione in occasione dei 25 anni di ‘Xdono’, ha scherzato con Carlo Conti: “L’anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?”. 

Poi la proposta ‘indecente’ all’amica e collega Laura Pausini, che quest’anno al festival veste i panni di co-conduttrice di tutte e cinque le serate. “Il prossimo anno io e te insieme”, dice fra gli applausi, dopo averla ringraziata commosso con un “Tu mi freghi sempre” alla fine della sua esibizione. “Io e lui ci vogliamo molto bene”, spiega Laura Pausini rivolta a Conti.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie