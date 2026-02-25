spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, la figlia Alessia in lacrime a La volta buona

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Il primo Festival di Sanremo senza Peppe Vessicchio. Alessia, la figlia del direttore d’orchestra scomparso lo scorso anno, è stata ospite oggi, mercoledì 25 febbraio, a La volta buona dopo che ieri nel corso della prima serata della kermesse canora Carlo Conti ha riservato un momento per ricordare il maestro Vessicchio, scomparso a novembre a 69 anni. 

“Sono distrutta, ma piena di belle emozioni. In due giorni ho ricevuto tanto amore”, ha raccontato Alessia. “L’omaggio è stato commovente, ha significato tutto per me la standing ovation”.  

Caterina Balivo le ha consegnato un regalo speciale: uno spartito d’oro della SIAE in onore del papà Vessicchio. “Questo è per te, per la tua mamma e per tuo padre che noi continueremo ad amare”, ha detto Balivo. La figlia Alessia non è riuscita a trattenere le lacrime: “Grazie veramente. Tu mi hai dimostrato affetto dal primo giorno, ti ringrazio veramente Caterina. Hai davvero un’anima bella”. Parole che hanno commosso anche la conduttrice.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie