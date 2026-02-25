spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo, Lillo show all’Ariston: “un vero performer” tra i cliché tv

adn-ultimora
11

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un ingresso da showman per Lillo, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L’attore e comico ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston, scendendo le scale ballando sulle note di “Happy” di Pharrell Williams, guadagnandosi subito il commento di Carlo Conti: “Un vero performer”.  

“Sono onorato di fare il co-conduttore e mi sono un po’ preparato”, ha esordito Lillo, prima elencare tutti i più classici cliché del linguaggio televisivo. Da “Benvenuti nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo” a “Ma voltiamo pagina”, per poi concludere con il classico annuncio: “Pensate, il prossimo artista si esibirà proprio qui”. La battuta ha fornito l’assist perfetto a Carlo Conti, che ha replicato ridendo: “E da dove si dovrebbe esibire? Dal Teatro Olimpico?”. Un riferimento neanche troppo velato alle recenti polemiche nate intorno alla telecronaca di apertura dei Giochi Olimpici.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie