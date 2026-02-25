spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo, Laura Pausini ‘dark edition’: scende le scale e il web vede Morticia Addams

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Al Festival di Sanremo 2026 c’è chi punta sulle canzoni, chi sul macinare punti al Fantasanremo e poi c’è Laura Pausini, che riesce a far parlare di sé anche solo scendendo le scale. Tra doppi sensi e un guardaroba che finisce in trending topic in tempo reale, la co‑conduttrice ha regalato al Festival una serie di siparietti che hanno acceso l’Ariston e i social.  

L’ultimo look – un elegantissimo abito in velluto firmato Giorgio Armani – abbinato ai suoi lunghissimi capelli neri lasciati sciolti e liscissimi ha fatto il giro del web in un lampo. E da lì al paragone con Morticia Addams il passo è stato brevissimo: non solo la Morticia iconica di Catherine Zeta‑Jones nella serie ‘Mercoledì’, ma anche quella storica interpretata da Anjelica Huston nei film cult degli Anni 90.  

Sul social X rimbalzano commenti di ogni tipo: c’è chi parla di “stesse vibes di Morticia Addams” e chi ribattezza la pop star “Morticia Addams Pausini”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie