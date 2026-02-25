spot_img
Sanremo: Fedez-Masini a 2,75, su Sisal.it superano Brancale per la vittoria

(Adnkronos) – Dopo aver ascoltato le canzoni in gara e scoperto la TOP5 della prima serata, si è accesa ufficialmente la gara della 76°esima edizione del Festival di Sanremo. Il duo Fedez-Masini e Serena Brancale, secondo gli esperti Sisal, si contenderanno la vittoria finale: i primi offerti a 2,75 sorpassano l’artista pugliese che è invece salita a 3,25.  

Chi sono i potenziali avversari? Su tutti c’è Arisa, che risale la classifica a quota 6,00, conquistando la sua “Magica favola”. Accanto a lei, artisti che potrebbero stupire e ribaltare la scena proprio come l’anno scorso aveva fatto Lucio Corsi: Sal da Vinci, Ditonellapiaga e Fulminacci. Dopo il successo di “Rossetto e caffè”, con la sua “Per sempre si” Sal da Vinci potrebbe candidarsi a essere la nuova colonna sonora nazional popolare del 2026. La vittoria del partenopeo è offerta a 9,00. Ditonellapiaga, proposta a 12,00, dopo essere entrata nella prima TOP5 potrebbe dominare la scena di questo Festival, mentre Tommaso Paradiso scende dal podio dei favoriti: ora la sua vittoria è a 16,00. Attenzione a Fulminacci: il giovane cantautore romano sembrerebbe non essere così sfortunato, piuttosto il vero underdog di questa edizione. La probabilità di vederlo vincitore pagherebbe 20 volte la posta.   

