Sanremo 2026, omaggio a Ornella Vanoni: sul palco la nipote Camilla Ardenzi

Il Festival di Sanremo 2026 omaggia Ornella Vanoni. Nel corso della seconda serata, Carlo Conti ricorderà la signora della musica italiana scomparsa lo scorso 21 novembre, a 91 anni.

Sul palco per ricordare Vanoni ci sarà la nipote della cantante, Camilla Ardenzi, che interpreterà una sua versione di ‘Eternità’.

“Cara nonna, porto una parte di te dentro di me. Grazie per l’amore che mi hai dato, per sempre. Eterna”. Queste le parole della nipote quando ha omaggiato Vanoni dopo l’omelia in occasione dei funerali che si sono tenuti nella chiesa di San Marco, a Milano.

Figlia di un industriale farmaceutico e di una madre severa ma appassionata d’arte, Ornella Vanoni ha attraversato la storia musicale del nostro Paese trasformandosi più volte, senza mai perdere autenticità. La carriera di Ornella Vanoni inizia in modo inusuale: prima attrice che cantante. A soli 19 anni si iscrive all’Accademia del Piccolo Teatro di Milano, diventando presto l’allieva prediletta (e compagna) del regista Giorgio Strehler. Il debutto avviene nel 1956, con “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. Ma sarà il suo modo graffiante e anticonvenzionale di interpretare le canzoni della ‘mala’ – ballate ispirate alla cronaca nera e all’anima popolare – a farla notare nel panorama musicale, con la pubblicazione del primo disco nel 1958 per la Ricordi.

Dopo la fine della relazione con Strehler, incontra Gino Paoli, con cui condivide una storia d’amore travagliata ma artisticamente feconda. Da questo incontro nascono brani leggendari come “Senza fine” e “Che cosa c’è”, ma anche il primo grande successo commerciale, “Cercami”, pubblicato nel 1961.

Parallelamente, Vanoni calca le scene teatrali con straordinario successo, ricevendo premi e riconoscimenti. Ma è Sanremo a sancire la sua popolarità: partecipa per otto edizioni, conquistando nel 1968 il secondo posto con “Casa bianca”, e il quarto posto in tre diverse edizioni (1967, 1970, 1999). In quegli anni, la sua immagine cambia: da interprete aggressiva e teatrale a icona sofisticata, sensuale e moderna.

Il decennio successivo segna una maturazione musicale e personale. Dopo aver lasciato la Ricordi e successivamente la Ariston, fonda una propria etichetta discografica, la Vanilla, anticipando i tempi sull’autoproduzione.

Nel 1976 realizza con Toquinho e Vinícius de Moraes uno degli album più raffinati della sua carriera: “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria”, ancora oggi considerato un capolavoro della musica italiana, tanto da essere incluso tra i 100 dischi italiani più belli secondo la rivista “Rolling Stone”. È l’inizio di un amore profondo per la musica brasiliana, che la accompagnerà per tutta la vita.

Durante gli anni ’80, Ornella assume il controllo completo del proprio percorso artistico. Firma testi, idea concept album e riceve prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco come miglior cantautrice, prima donna a riceverlo. Dischi come “Ricetta di donna” (1980), “Duemilatrecentouno parole” (1981) e “Uomini” (1983) mostrano una nuova Ornella: più intima, personale, consapevole. È anche l’epoca della collaborazione con Lucio Dalla, Paolo Conte, Gerry Mulligan, e del ritorno con Gino Paoli nel fortunatissimo tour “Insieme” (1985).

Negli anni ’90, pur riducendo la frequenza delle sue apparizioni, Vanoni continua a pubblicare dischi intensi come “Sheherazade” (1995), dedicato all’universo femminile, e “Argilla” (1997), dove jazz e musica brasiliana si fondono con naturalezza.

Nel nuovo millennio, festeggia i 50 anni di carriera con grande stile: un concerto in Piazza Duomo a Milano davanti a 35.000 persone (2008), duetti con artisti di tutte le generazioni in “Più di me”, e un doppio disco dal vivo con Paoli. Il brano “L’appuntamento”, riscoperto grazie al film Ocean’s Twelve, torna a scalare le classifiche.

Nel 2018, all’età di 83 anni, stupisce ancora tutti salendo sul palco del Festival di Sanremo con “Imparare ad amarsi”, in trio con Bungaro e Pacifico. L’interpretazione le vale una standing ovation e il Premio della Critica per la Migliore Interpretazione, a conferma di una classe intatta. Nel 2023 torna come ospite al Festival, confermando la sua eterna presenza nella musica popolare italiana. Dal 2024 è tra gli ospiti fissi del programma “Che tempo che fa”, dimostrando una verve ironica e un’autoironia sempre più rara.

Sempre attenta al nuovo, nel 2024 partecipa a una sorprendente rivisitazione del suo brano “Ti voglio”, reinterpretato insieme a Elodie e Ditonellapiaga. Il progetto, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, segna il ponte definitivo tra generazioni musicali.

Con più di 100 lavori, oltre 55 milioni di dischi venduti, una vita divisa tra teatro, cinema, musica e televisione, Ornella Vanoni ha segnato un’epoca e attraversato tutte le altre. È riuscita a essere sofisticata senza mai perdere il contatto con le emozioni semplici. Sensuale, profonda, ironica, indisciplinata, è una delle ultime grandi icone della canzone d’autore italiana.

