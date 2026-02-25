Sanremo 2026, Lillo Petrolo chi è: il co-conduttore della seconda serata

(Adnkronos) –

Pasquale Petrolo, in arte Lillo, sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore comico affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini stasera, mercoledì 25 febbraio, insieme ad Achille Lauro e Pilar Fogliati.

Lillo è un volto amatissimo della comicità italiana, artista capace di spaziare tra teatro, cinema, televisione, radio e musica.

Pasquale Petrolo è nato a Roma il 27 agosto 1962. È un artista poliedrico: attore, autore, musicista, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e radiofonico, fumettista. Considerato come una delle figure più versatili del panorama artistico italiano di oggi.

Il suo nome comincia a girare tra il grande pubblico per il sodalizio artistico con Claudio Gregori, con cui forma il celebre duo Lillo & Greg, protagonista di programmi radiofonici e televisivi. Dal 2003 sono autori e conduttori di 610 su Rai Radio2, trasmissione diventata punto di riferimento della comicità radiofonica italiana e che ha ricevuto anche il Premio Flaiano per la radio.

In televisione Lillo spicca come inviato per ‘Le Iene’ e insieme a Greg partecipa a diversi programmi tra Rai e Mediaset, tra cui Stracult, Bla Bla Bla, Cocktail d’amore, Mmmhh!, Abbasso il frolloccone e Serata per Voi.

Ma non solo. Parallelamente alla tv e alla radio, costruisce un percorso teatrale con spettacoli come Il mistero dell’assassino misterioso e Work in Regress, portati in giro per tutta Italia.

Al cinema partecipa a diversi progetti, tra cui Fascisti su Marte, nato come sketch televisivo e poi diventato film. È inoltre autore e disegnatore di fumetti: sua la creazione del personaggio NormalMan.

Negli ultimi anni è stato protagonista del comedy show ‘LOL – Chi ride è fuori’, condotto da Fedez e Mara Maionchi, successivamente ha ideato e interpretato la serie ‘Sono Lillo’, distribuita su Prime Video.

Tra i suoi personaggi più memorabili c’è Posaman. Un’idea che l’attore comico ha svelato essere nata quasi per caso durante la lavorazione di uno show. Inizialmente era pensato come un supereroe con enormi orecchie meccaniche, il progetto si è trasformato in un eroe “delle pose”, diventando in breve tempo un tormentone pop e meme sui social.

Lillo ha vissuto un periodo particolarmente complicato legato alla sua salute. Durante la pandemia di Covid-19, il comico è stato colpito dal virus in forma grave, ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Fondamentale, in quella fase, il sostegno della moglie Tiziana Etruschi.

